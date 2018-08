Os índices acionários dos Estados Unidos recuavam nesta quinta-feira, após quatro dias consecutivos de ganhos, pressionados pelos resultados fracos dos varejistas e pelas crescentes preocupações com a guerra comercial entre os EUA e a China, que vêm pesando sobre os mercados durante a maior parte do ano.

Às 12:13 (horário de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,33 por cento, a 26.038 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,121824 por cento, a 2.910 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançava 0,04 por cento, a 8.113 pontos.

Washington propôs tarifas sobre mais 200 bilhões de dólares em produtos chineses, que entrarão em vigor no próximo mês após um período de consultas públicas que termina na quarta-feira, 5 de setembro.

Os preços dos metais caíam à medida que as tensões comerciais entre os EUA e a China se sobrepunham ao otimismo de que os EUA e o Canadá podem fechar um novo Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta).

O setor de materiais do S&P recuava cerca de 0,9 por cento, registrando a maior queda entre os 11 setores que compõem o S&P. O setor industrial, que é sensível ao comércio, tinha queda de 0,25 por cento, liderado pela Caterpillar.

O índice de consumo discricionário perdia 0,35 por cento, pressionado por resultados fracos da varejista Dollar Tree e uma queda nas ações da proprietária da marca Calvin Klein, a PVH Corp.

"Acho que esse é um ambiente no qual, se não fosse por notícias comerciais, estaríamos negociando em alta e vimos isso com os obstáculos nas negociações comerciais com o México", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley FBR.