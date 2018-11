Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - O S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average subiram nesta terça-feira depois que o assessor econômico da Casa Branca Larry Kudlow disse que um encontro entre o presidente Donald Trump e seu colega chinês Xi Jinping no sábado é uma oportunidade para "virar a página" na guerra comercial.

O Dow Jones Industrial Average <.DJI> subiu 0,44 por cento para 24.748 pontos, o S&P 500 <.SPX> ganhou 0,33 por cento, para 2.682 pontos e o Nasdaq Composite <.IXIC> avançou 0,01 por cento, para 7.082 pontos.

Todos os três principais índices de Wall Street reverteram as perdas com os comentários de Kudlow, dias antes de um importante jantar entre Trump e Xi Jinping depois de uma cúpula do G20 em Buenos Aires.

Mas Kudlow também disse que a Casa Branca estava desapontada até agora com a resposta da China a questões comerciais com os Estados Unidos. Na segunda-feira, Trump ameaçou ir em frente com tarifas adicionais sobre produtos chineses, que entrariam em vigor no dia 1º de janeiro.

"A volatilidade que estamos vendo nesta tarde está relacionada aos comentários de Kudlow", disse Tim Ghriskey, estrategista-chefe de investimento na Inverness Counsel. "Entre todos os setores você vê o mercado subindo e descendo e sendo muito instável. E é primariamente esse assunto de tarifa pesando sobre o mercado."