Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - Os índices acionários dos Estados Unidos fecharam em alta nesta sexta-feira, com o S&P 500 e o Dow Jones ampliando ganhos e o Nasdaq voltando ao positivo com notícias de progresso nas disputas tarifárias entre os EUA e seus parceiros comerciais, China e México.

O índice Dow Jones subiu 0,43 por cento, a 25.669 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,332314 por cento, a 2.850 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,13 por cento, a 7.816 pontos.

Negociadores chineses e norte-americanos estão planejando conversas para resolver a sua rixa comercial antes de reuniões em novembro, reportou o Wall Street Journal nesta sexta-feira. Além disso, o ministro da Economia do México, Ildefonso Guajardo, disse que espera concluir as questões bilaterais em aberto no Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês) até a metade da semana que vem.

"O indício de uma guerra comercial ameaça a atividade econômica", disse Stephen Massocca, vice-presidente sênior na Wedbush Securities. "O fato de que o governo possa resolver (as disputas comerciais) o quanto antes, sem um período de tempo de atividade econômica mais lenta devido às tarifas, cai bem para o mercado."

As ações industriais vulneráveis ao comércio lideraram os avanços no S&P 500 e no Dow, com o setor industrial do S&P 500 ganhando 0,6 por cento, alavancado por um aumento de 2,3 por cento nas ações da Cartepillar.

Na semana, o S&P e o Dow Jones registraram altas semanais, mas o Nasdaq recuou no mesmo período.

A temporada de resultados do segundo trimestre está acabando. Das 467 empresas no S&P 500 que já divulgaram seus relatórios, 79,2 por cento superaram o consenso das estimativas, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.