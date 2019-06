A Lei veio para inibir os excessos que ocorriam com os consumidores. Isso tudo é resultado de um processo internacional, desde a entrada em vigor da Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD) na Europa no ano passado. Atualmente, as empresas mais preocupadas com a nova legislação são aquelas de grande porte e alcance multinacional, principalmente prestadores de serviço, como por exemplo agências de publicidade, players de telecomunicações, seguradoras, operadoras de planos de saúde e indústria farmacêutica. Esses players são os principais alvos por conta do volume de dados concentrados.