“Identificamos um grande potencial no setor da agricultura familiar no Brasil. Existe uma demanda muito grande deste segmento por mecanização. É uma atividade ainda muito manual. Queremos trazer tecnologia para este agricultor. Nosso foco é a necessidade de produtividade em áreas sem possibilidade de expansão por meio da mecanização do campo. Estamos muito alinhados com as necessidades desse segmento e pensando nas soluções que poderíamos oferecer para cada cultivo, fazendo a diferença para a qualidade de vida do pequeno e médio produtor brasileiro”. foto: DIVULGAÇÃO