Viajar para o Brasil superou ou atendeu plenamente as expectativas de 88,3% dos turistas internacionais que desembarcaram no país em 2017. O resultado foi revelado por um estudo do Ministério do Turismo divulgado sexta-feira. Trata-se do maior índice desde 2013. A experiência positiva fez com que 95,6% dos entrevistados terem a intenção de retornar ao país. Segundo o levantamento, o Brasil recebeu 6.588.770 de turistas internacionais, recorde histórico superior, inclusive, aos números obtidos na Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. As categorias de infraestrutura e serviços turísticos com melhor avaliação dos visitantes foram hospitalidade (98,1%), alojamento (96,4%), gastronomia (95,7%) e restaurantes (95,5%). Mas é importante ressaltar que todos os critérios analisados tiveram mais de 70% de aprovação. “Temos investido na infraestrutura e qualificação turística com o intuito de preparar o Brasil para desenvolver sua vocação turística e os índices positivos obtidos na pesquisa mostram que estamos no caminho certo. O que indica melhoria da avaliação dos aeroportos de 89,9% para 92%, diz o Ministério.