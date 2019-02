A cadeia do trigo está trabalhando para se tornar menos dependente da importação. De acordo com o presidente da Associação Brasileira das Indústrias do Trigo (Abitrigo), Rubens Barbosa, o setor – integrado por mais de 40 moinhos – quer crescer sem incentivos e com uma política de longo prazo. Hoje, o País importa mais de 50% do que consome, especialmente da Argentina.

Por que o Brasil ainda é tão dependente da importação de trigo?

Historicamente, no País, a produção se concentrou na região Sul devido ao clima favorável, mas não havia muita pesquisa sobre a cultura. Mas esse quadro está mudando. Propusemos uma Política Nacional do Trigo e levamos, em mãos, à ministra da Agricultura [Tereza Cristina]. O primeiro passo foi fazer o levantamento de todos os problemas que cercam a cadeia, do campo até à mesa.

Quais as principais propostas dessa política?

No ano passado, fizemos uma série de reuniões com a cadeia produtiva, com o objetivo de ampliar a produção local, diversificar as regiões da cultura, desenvolver e utilizar novas sementes. A ideia não é o País se tornar autossuficiente, mas sim termos um mercado livre. A política tem seis eixos que, entre outros temas, incluem promover o ambiente de negócios e melhorar os gargalos de logística e infraestrutura.

E os desafios para atingir esses objetivos?

Um deles é a insegurança jurídica no setor. As regulamentações da Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária], no âmbito do Ministério da Saúde, são mais rígidas para o plantio e exportação de trigo que na Europa e nos EUA. Isso acaba impactando o mercado doméstico, já que o setor precisa se adequar às normas, mas exporta pouco.

Há outros problemas?

A burocracia. Somos a favor de resolver esse entrave como um todo no País: no âmbito das empresas em geral, nos setores agrícola e industrial. Também é preciso simplificar a papelada nos portos, regulamentar a burocracia dos transportes e dos financiamentos, reduzir a carga tributária e simplificar a coleta dos tributos. Nos últimos anos, a burocracia tomou conta do Brasil de maneira generalizada.

Como o setor está trabalhando o desenvolvimento de novas sementes?

A Embrapa [Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária] vem desenvolvendo uma série de estudos nos últimos anos. Existe a perspectiva de um aumento da área, com o plantio na Bahia e em Rondônia, por exemplo, e a introdução de novas sementes em locais que nunca antes tinham sido aproveitados para a cultura.

Os frutos dessas iniciativas já estão sendo colhidos?

Temos registrado investimentos no Mato Grosso, em São Paulo e Norte do Cerrado, com uma boa perspectiva de resultados.

Existe o pleito de algum tipo de incentivo?

Não queremos nenhum incentivo. O que queremos nessa política é que o governo crie uma logística eficiente, facilite e desburocratize o comércio para que o empresário se sinta à vontade para investir. A proposta que estamos fazendo é aumentar a produção dentro de um regime de mercado, com investimentos do setor privado.

E quanto aos financiamentos ao setor?

A oferta de linhas de crédito para o setor agrícola existe em qualquer lugar do mundo. Os recursos precisam existir, mas os bancos privados teriam que entrar com mais força no mercado, não só o Banco do Brasil. Os mecanismos de financiamentos têm que ser aperfeiçoados.

Como a Abitrigo enxerga o tabelamento do frete?

A medida é muito negativa. O governo terá que se posicionar sobre isso. A maneira como foi fixado o preço do frete não é correta. O aumento desse custo é prejudicial para o setor. Por isso, levamos ao governo inclusive propostas para resolver os gargalos, como sugestões para a área de hidrovias. No Brasil usamos pouco esse modal, tão difundido na Europa, por exemplo.

E o problemas da falta de capacidade para armazenamento dos grãos no País?

No ano passado, falei com o então ministro da Agricultura sobre isso. Pedimos que as linhas de crédito ao produtor rural fossem estendidas para a indústria porque há demanda para mais silos. Se a produção de farinha cresce, é preciso armazenagem. Não há estocagem no Paraná para o cereal poder seguir para o Nordeste. Este é um problema crescente.

Qual foi o mix de produção e importação em 2018?

O Brasil produziu cerca de 5,6 milhões de toneladas de trigo no ano passado [segundo a Conab] e importou mais de 6,8 milhões de toneladas, principalmente da Argentina.

Como está o consumo do cereal no Brasil?

Durante a crise, houve uma queda. Mas com a retomada da economia, o consumo vai aumentar, inclusive a importação. Por isso, teremos que nos preparar para produzir mais: as áreas tradicionais vão continuar em atividade e novas regiões poderão desenvolver variedades no País.

Quais as expectativas para a política nacional do trigo começar a dar resultados?

Deve haver uma resposta muito rápida do setor privado. Em um horizonte de cinco a dez anos, a indústria poderá aumentar a produção e o consumo interno. Não sabemos quais produtos o mercado brasileiro vai ofertar no segmento de derivados do trigo e quais variedades de sementes serão demandadas, mas nós temos que estar preparados. Estamos engajados na proposição de iniciativas para o crescimento sustentável de nosso mercado e queremos contribuir para a criação de políticas que valorizem nossos produtos, fortaleçam a agroindústria e beneficiem o consumidor brasileiro.