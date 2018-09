O economista responsável pelo programa da área na campanha de Geraldo Alckmin (PSDB), Persio Arida, defendeu nesta segunda-feira, 3, a aliança do ex-governador com os partidos do Centrão. Para ele, a coligação terá resultados positivos se o próximo governante tiver capacidade de negociação política. "O que Alckmin tem", disse. "A aliança com o Centrão pode ser boa ou ruim. Aprova pauta bomba e também reforma trabalhista, teto de gastos", disse Arida, acrescentando que o próximo governo precisará fazer ajuste fiscal e reformas estruturais.