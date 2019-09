A Amazon lançou ontem no Brasil o programa Amazon Prime, que dá a seus assinantes direito a frete grátis em milhares de produtos com selo Prime e acesso a serviços de streaming, como Prime Video, Prime Music e Prime Reading. Os dois últimos, inclusive, são novidades que ainda não existiam no Brasil.

Novos membros poderão experimentar o Amazon Prime de graça durante 30 dias e, após esse período, fazer uma assinatura mensal de R$ 9,90. No plano anual, o valor é de R$ 89,00. O frete gratuito funciona para entregas em todo o Brasil, sem valor mínimo de compra e com prazos diferentes para cada região.

Em mais de 90 cidades, incluindo as Regiões Metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, além das capitais e principais cidades do Sul e Sudeste, o prazo é a partir de dois dias úteis. Em outras regiões, como Nordeste, varia de cidade para cidade, sendo três dias para Salvador e seis para Recife e Fortaleza, por exemplo.

Diante dessa novidade, as ações das empresas de e-commerce listadas na B3 apresentaram retração, em uma reação ao potencial de negócios anunciado pela norte-americana Amazon. /Reuters