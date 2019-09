A Claro, controlada pela mexicana América Móvil, teve ontem (9) o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para a aquisição da Nextel Holdings por R$ 3,47 bilhões. No negócio, já divulgado anteriormente, a América Móvil comprará a fatia de 70% da Nextel pertencente a NII International Holdings e os 30% da AI Brazil Holdings, sendo a única detentora do capital social da Nextel. A aquisição está alinhada com a estratégia da Claro de ampliar a capacidade para atendimento da demanda pelo consumo de dados móveis. / Reuters