O presidente Jair Bolsonaro qualificou a usina nuclear de Angra 3, sob responsabilidade da estatal Eletrobras, ao Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo, segundo publicado no Diário Oficial da União de ontem.

Empreendimentos do PPI são tratados como prioridade nacional, o que segundo o governo agiliza processos e atos de órgãos públicos para viabilizar os projetos do programa. A qualificação de Angra 3 no PPI acontece quando o governo busca retomar a construção da usina em Angra dos Reis (RJ). Iniciada nos anos 1980, a implementação de Angra 3 foi paralisada e retomada no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2009. Mas o projeto foi suspenso novamente em 2015, por envolvimentos na Lava Jato. A atração de novo investidor para a usina nuclear foi colocada pelo Ministério de Minas e Energia como essencial para viabilizar a conclusão das obras, que devem demandar mais de R$ 15 bilhões. /Reuters