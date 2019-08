A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) prevê que investimentos em unidades de produção - plataformas de petróleo - devem subir de R$ 4,8 bilhões este ano para R$ 5,2 bilhões no ano que vem, com total de R$ 2,1 bilhões em 2021, R$ 2,8 bilhões em 2022 e R$ 1,6 bilhão em 2023.

Pelas projeções da agência, a produção de petróleo subirá de 462,6 milhões de metros cúbicos diários (m3/d) este ano para 597,1 milhões de m3/d em 2023. Já a produção de gás natural vai de 131,093 milhões de m3/d este ano para 167,6 milhões de m3/d em 2023. As estimativas são de: produção de óleo e gás em terra e mar; perfuração de poços de desenvolvimento e produção em terra e mar; entrada de novas unidades estacionárias de produção (UEP) em mar. "As previsões de atividades e volumes de produção refletem as informações declaradas pelos operadores à ANP no Programa Anual de Trabalho (PAT) e no Programa Anual de Produção (PAP)", diz a ANP, ressaltando que ainda serão incluídos outros dados sobre as atividades exploratórias no País. / Estadão Conteúdo