A ausência de quórum mínimo para julgar fusões e aquisições no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) trava investimentos e pode atrapalhar retomada econômica. O “apagão” ocorre pela demora na nomeação de novos conselheiros.

“A demora nos processos causa incertezas jurídicas e danos. Não são apenas fusões e aquisições que ficam travados, mas também investimentos que, na situação atual do País, seriam muito bem-vindos”, avalia o economista da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Marcelo Azevedo.

Em nota publicada nesta quarta-feira (17), o Cade afirmou que desde o término do mandato do conselheiro Paulo Burnier, na última terça-feira (16), o tribunal passou a ser composto por apenas três membros, um a menos que o mínimo necessário para realizar sessões de julgamento, ficando suspensa a tramitação dos processos e a contagem de prazos.

O plenário é composto pelo presidente e seis conselheiros. Desde janeiro, as sessões vinham sendo realizadas com seis membros, em função da renúncia da conselheira Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt. Outros dois conselheiros, Polyanna Ferreira Silva Vilanova e João Paulo de Resende, tiveram seus mandatos encerrados na última semana.

Mais de 40 operações de fusão e aquisição, onze delas já aprovadas, vão ficar travadas até que os dois nomes indicados pelo presidente Jair Bolsonaro (Vinícius Klein e Leonardo Bandeira Rezende) sejam sabatinados pelo Senado e, caso aprovados, empossados no tribunal. O Senado ficará em recesso entre hoje (18) e 31 de julho. As duas sabatinas constam no site oficial da Casa, mas ainda sem data prevista.

Uma fonte do setor industrial disse ao DCI, sob condição de anonimato, que esses onze processos aprovados somam bilhões em investimentos. “São grandes negócios globais que podem atrasar ou não sair por causa de um impasse em um órgão regulador. É um exemplo prático do por que o Brasil perde credibilidade.”

Para o empresário, Bolsonaro demorou demais para fazer as nomeações e o Senado não tratou com o tema com a urgência que o tema merece. “Os conselheiros já deveriam ter sido sabatinados. Agora o Cade vai ficar parado e fazer o País perder bilhões.”

Para Azevedo, o atraso nas nomeações ocorreu por uma série de motivos. “O esforço em relação à aprovação da reforma da Previdência pode ter atrapalhado, assim como a mudança muito grande que ocorreu na composição do Congresso e a reorganização do governo nesse ano.”

O economista destaca que o “apagão” também afeta medidas de proteção de concorrência. “O julgamento de cartéis ficam adiados em um momento em que se precisa estimular a competitividade. Todo essa demora sinaliza uma falta de entendimento da importância dos efeitos benéficos desses processos para a economia do País”, assinala.

Com a perspectiva de nomeação de quatro dos sete conselheiros somente nesse ano, especialistas acreditam que a nova composição do tribunal deve ter uma tendência mais liberal, em razão da influência do ministro da Economia, Paulo Guedes, nas indicações.

Em junho, o titular da pasta afirmou que o Cade “acordou” após liberar diversas fusões de empresas que podem ter prejudicado o mercado consumidor. “Batemos no Cade e perguntamos se ele é contra monopólios ou está dormindo”, disse, criticando a falta de concorrência em setores como o bancário e o de bebidas.

O economista Leonardo Bandeira Rezende foi indicado por Guedes, enquanto o procurador do Estado do Paraná, Vinicius Klein, foi um apontamento do ministro da Justiça, Sergio Moro.