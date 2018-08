Depois da onda de violência iniciada no último sábado – quando moradores de Pacaraima, na fronteira brasileira com a Venezuela, atacaram e expulsaram imigrantes venezuelanos –, o presidente Michel Temer determinou ontem a intensificação dos esforços de interiorização de venezuelanos para outros Estados brasileiros, além do envio de mais 120 homens para a Força Nacional em Roraima. Tudo começou quando o dono de um estabelecimento local foi esfaqueado e espancado, supostamente por alguns venezuelanos.

Temer se reuniu com ministros e assessores neste domingo para avaliar a situação de Roraima e determinou ainda outras medidas como o estabelecimento de abrigo de transição no Estado para atendimento humanitário aos migrantes e a realização, hoje, de reunião para concluir negociações para o início das obras do ‘linhão’ que permitirá a integração do Estado de Roraima ao sistema elétrico nacional.

Os ataques forçaram cerca de 1,2 mil imigrantes a fugirem de volta para a Venezuela, a pé, enquanto os brasileiros bloquearam a estrada que liga os dois países e puseram fogo em roupas, documentos e outros pertences deixados para trás pelos venezuelanos, segundo governo de Roraima.