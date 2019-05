A divisão Brasil da Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s do mundo, registrou avanço de vendas comparáveis de 6,8% no 1º trimestre de 2019, cifra que ficou acima da inflação. Com esse resultado, as receitas também tiveram forte alta, de 8,6%, sobre um ano antes. Já o EBITDA ajustado registrou um aumento de 12,1%.

De acordo com o presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, Paulo Camargo, os consumidores responderam positivamente às ações de marketing, mais alinhadas ao momento macroeconômico, o que refletiu no incremento das vendas. “Capturaramos nos primeiros três meses do ano os benefícios de uma estratégia implementada no final de 2018 para aumentar o volume de vendas, ao mesmo tempo em que mantivemos os custos controlados”, diz . / Da Redação