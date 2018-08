Governo argentino anuncia que está buscando maneiras de acelerar uma redução de seu déficit fiscal e conter os riscos financeiros, mas no mercado a moeda despencava diante do dólar. No meio do pacote de medidas para conter moeda, o banco central argentino anunciou alta da taxa de juros para 60%, ante os 45% anteriores, e que aumentou em cinco pontos a taxa de compulsório para bancos privados.