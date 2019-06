Agricultores da Argentina deverão plantar 6,5 milhões de hectares de trigo na temporada 2019/20, disse o governo do país em relatório nesta sexta-feira, citando bons índices pluviométricos como a razão para o aumento em relação à sua estimativa anterior, de 6,46 milhões de hectares.

O trigo é plantado em junho e julho na Argentina, e colhido em dezembro e janeiro. “Boas condições de umidade do solo favoreceram o plantio”, disse a Secretaria de Agricultura no relatório.

A safra de milho 2018/19 do país foi estimada em 57 milhões de toneladas, ante previsão anterior da pasta de 56 milhões de toneladas, segundo o relatório. A projeção do governo argentino para o milho inclui o produto utilizado por produtores como alimento para suas próprias criações animais, enquanto muitas estimativas consideram apenas a safra comercial de milho. O relatório reduziu levemente a previsão para a safra de soja em 2018/19 para 55,6 milhões de toneladas, ante 55,9 milhões anteriormente.

No Brasil, o mercado interno permanece com baixa liquidez, com a indústria abastecida e fazendo poucas aquisições do grão importado, principalmente da Argentina, segundo a Conab. O Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, diz que, da área plantada, 90% está em fase de desenvolvimento vegetativo e 10% em germinação.