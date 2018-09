O Banco Mundial manifestou “forte apoio” à Argentina na sexta-feira, dias antes de o governo de Mauricio Macri definir novas medidas econômicas para acalmar o nervosismo que provocou uma queda de 30%. O Banco Mundial planeja disponibilizar US$ 1,75 bilhão em compromissos previamente anunciados para o país nos próximos 12 meses. Ao mesmo tempo, depois de uma semana de alta volatilidade, em que o peso perdeu 25% de seu valor em relação ao dólar norte-americano, os argentinos estão na expectativa do anúncio de um pacote de medidas de ajuste econômico hoje, que deve incluir a redução do número de ministérios e demissões .