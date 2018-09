Dois dias depois do incêndio que atingiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, o governo federal anunciou medidas que serão tomadas para reconstruir o prédio. Após a reunião, foram anunciadas três decisões: a publicação de uma medida provisória que cria a Lei dos Fundos Patrimoniais, a instalação de um comitê gestor e a liberação de R$ 25 milhões. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai repassar o dinheiro para financiar projetos executivos de segurança e prevenção de incêndios e modernização de museus, arquivos e instituições. O edital deve ser publicado até fim do mês. Segundo o presidente do BNDES, Dyogo Oliveira, as instituições ligadas ao patrimônio cultural do País poderão apresentar propostas e solicitar parte da verba. Também foi anunciada a criação de comitê gestor para coordenar o processo de reconstrução do museu. O governo também vai editar nos próximos dias uma medida provisória com a Lei dos Fundos Patrimoniais. A meta é repassar recursos a museus sem restrições orçamentárias. O anúncio foi feito ontem, após reunião no Palácio do Planalto, entre o presidente Michel Temer e ministros. A reconstrução será feita em quatro etapas, incluindo a cessão de terreno para manter atividades acadêmicas.