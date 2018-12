O Brasil deve produzir um recorde de 120,06 milhões de toneladas de soja na atual safra 2018/19, cujo plantio foi praticamente encerrado, e a cultura deve contribuir para que o País tenha uma colheita também histórica de grãos e oleaginosas, em um total de 238,4 milhões de toneladas, projetou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) nesta terça-feira (11).

A estimativa para a produção de soja é cerca de 2 milhões de toneladas superior ao ponto médio do intervalo previsto em novembro e também fica acima dos 119,3 milhões de toneladas registrados em 2017/18.

Conforme a companhia, outras culturas também deverão ter incremento. No caso do milho, a safra 2018/19 está estimada em 91,10 milhões de toneladas, de 90,48 milhões considerados em novembro. Do total previsto para a temporada vigente, 27,36 milhões de toneladas deverão ser de primeira safra, colhida no verão, e 63,73 milhões da chamada “safrinha”, que ainda será plantada.

Já a produção de algodão (pluma), segundo a Conab, também deve crescer, a um recorde de 2,36 milhões de toneladas, ante expectativa de 2,24 milhões em novembro. Os principais produtos responsáveis pelo desempenho do setor (95%) são soja, milho, arroz e algodão.