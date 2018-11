A cada 10 feminicídios ocorridos na América Latina e Caribe em 2017, 4 aconteceram no Brasil. O dado alarmante foi apurado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) e divulgado na última semana.

De acordo com o levantamento, ao menos 2.795 mulheres foram assassinadas na região, no ano passado, em razão de sua identidade de gênero. Desse total, 1.133 foram registrados no Brasil (veja mais no gráfico).

Apesar do alto número, quando avaliado o índice de mortes na proporção populacional do país, o líder em casos reportados é El Salvador, que apresenta uma taxa de 10,2 ocorrências a cada 100 mil mulheres, destacada pela Cepal como "sem paralelo" na comparação com o índice dos demais países da região. Em seguida aparecem Honduras (5,8), Guatemala (2,6). Nas últimas posições, exibindo as melhores taxa Venezuela (0,8) – com base de 2016, e Peru (0,7). Colômbia (0,6) e Chile (0,5) também apresentam índices baixos, mas só contam casos de feminicídio perpetrado por parceiros ou ex-parceiros das vítimas.

Ao divulgar relatório, a Cepal ressaltou que a gravidade do feminicídio já fez com que 18 países latino-americanos tenham modificado suas leis para que o crime seja assim tipificado, o que implica no agravamento da pena.

No Brasil, a caracterização desse tipo de crime foi detalhada em 2015, com a lei 13.104, que classificou o feminicídio como crime hediondo. A divulgação dos números acontece dias antes do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, que se dá em 25 de novembro.