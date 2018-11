O comércio exterior brasileiro teve a maior taxa de crescimento entre todos os países do G-20 (grupo dos 20 países mais industrializados do mundo) no terceiro trimestre de 2018, puxado pela China e se aproveitando da crise entre Pequim e Washington. Dados foram divulgados ontem pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e revelam que a guerra comercial já atinge o fluxo de bens pelo mundo e as quedas passam a ser importantes.

No caso brasileiro, o crescimento de importações foi de 18% no terceiro trimestre, superando todos os demais países do G-20. As exportações também estiveram acima de todas as demais economias do grupo, com expansão de 5,5%. A taxa superou o aumento de 5,3% da Rússia, beneficiada pela alta do petróleo, ou da Coreia, com 4,7%. Publicados às vésperas da reunião do G-20, os dados confirmam o que a OMC já vinha alertando: o fluxo de exportações e importações está perdendo força. No 3º trimestre do ano, o aumento do comércio mundial foi apenas marginal e, segundo a OCDE, só foi positivo diante da alta no preço do petróleo. A expansão das vendas no G-20 foi de 0,3%.