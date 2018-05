Os brasileiros estão menos otimistas no que se refere às expectativas sobre a situação de emprego, renda, saúde, educação e segurança no Brasil. É o que mostram os resultados da 136ª Pesquisa CNT/MDA, em comparação com a rodada anterior, realizada em março.

Geração de empregos e segurança pública foram os temas em que a queda do otimismo foi mais expressiva. Sobre emprego, o estudo indica que 28,9% dos entrevistados acreditavam que haveria melhora em seis meses. O índice caiu para 27,7% na atual pesquisa. O número dos que acreditam que a situação do emprego ficará igual passou de 37,9% para 43,4%. Já no que se refere à segurança, a expectativa de melhora baixou de 25,3% para 17,9%. O percentual dos que acreditam que irá piorar aumentou de 37,4% para 41,9%. A edição mais recente da pesquisa mostra que 20,6% acreditam que a renda mensal irá aumentar, ante os 23,3% anteriores. Quanto às expectativas sobre a saúde, 18,5% apostam que haverá melhora em seis meses, ante os 23,5% anteriores. O total dos que acreditam que a saúde irá piorar passou de 32,6% para 35,6%. Assim como os outros itens, o otimismo quanto à situação da educação também caiu, de 26,3% para 21%. Foram ouvidas 2.002 pessoas, em 137 municípios em todo o País.