Caminhoneiros fizeram nesta segunda-feira protestos em 18 Estados contra os altos custos com o diesel, interditando várias rodovias, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que mais cedo citava atos em 15 unidades federativas. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia estavam entre os Estados com maior número de manifestações, segundo dados da PRF. Mas houve protestos também em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rondônia, Pará, Tocantins, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

Mais cedo, houve uma manifestação na chegada ao Porto de Santos (SP), além de um protesto na BR-163, na altura de Cuiabá (MT). Tanto o terminal quanto à rodovia são importantes vetores para o escoamento da safra de grãos, em especial da colheita de Mato Grosso, principal produtor nacional.

No entanto, entidades do setor avaliam que praticamente não há impacto sobre a programação de embarques pelo Brasil, que acaba de colher uma safra recorde de soja e se prepara para a colheita do chamado milho “safrinha”.

Procurada, a Associação Brasileira de Caminhoneiros (Abcam), que organiza a greve, afirmou que a maior parte das interdições é parcial, ou seja, não fecha completamente as vias. O movimento cobra redução da carga sobre o diesel. Uma reunião foi marcada pelo Palácio do Planalto no final do dia. O ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) disse que Temer quer rever situação da alta nos preços.