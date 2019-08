O ministério da Agricultura da China disse nesta segunda-feira que revisou para baixo sua estimativa para as importações de soja em 2018/19, para 83,5 milhões de toneladas, ou 1,5 milhão de toneladas a menos que na previsão do mês passado, devido a embarques menores que o esperado em julho.

O ministério também atualizou a previsão para importações de milho em 2018/19, para 4 milhões de toneladas, alta de 700 mil toneladas ante mês anterior. A revisão se deve à redução nas importações de sorgo dos EUA. Para o algodão, a estimativa de consumo na China em 2018/19 foi reduzida para 8,25 milhões de toneladas, com estimativa de importação reduzida para 2,05 milhões de toneladas, devido à situação desfavorável para exportações na indústria têxtil chinesa.

As importações de óleos comestíveis foram estimadas em 7,11 milhões de toneladas, alta de 560 mil toneladas ante estimativa do mês anterior, principalmente devido às menores importações de soja que devem levar à substituição de óleo de soja por óleo de colza, de palma e outros.

A trading global de commodities Louis Dreyfus Company, no entanto, está preparada para uma repetição de um atípico forte fluxo de exportação de soja do Brasil na segunda metade do ano, desta vez com a Argentina também aproveitando a oportunidade, em meio à continuação da disputa comercial entre os EUA e a China, disse à Reuters o principal executivo da empresa no país. Dreyfus, que forma com ADM, Bunge e Cargill o grupo ABCD das maiores tradings globais de commodities, foi aquela que mais se beneficiou do fluxo anormal no ano passado quando chineses deixaram de comprar a soja norte-americana e focaram em peso no produto brasileiro.

Normalmente, o Brasil exporta mais soja na primeira metade do ano, com os EUA dominando os negócios na segunda metade, devido aos períodos distintos das colheitas nos dois hemisférios. “Caso a guerra comercial continue, deve acontecer uma coisa parecida este ano. A soja dos EUA ficará menos competitiva, então o Brasil deverá sim exportar volume maior, provavelmente mais do que a gente esperava e projetava”, disse à Reuters Murilo Parada, presidente-executivo da Dreyfus no Brasil.