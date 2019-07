A colheita de café dos associados da Cooxupé atingiu 82% da área total até o dia 26 de julho, avanço de cerca de 7 p.p. em uma semana. Estão mais aceleradas as atividades que em 2018 (65%), quando a safra foi maior, e em ritmo mais forte ante a 2017, ano de baixa do arábica, assim como no ciclo atual. Segundo a Cooxupé, os trabalhos estão mais rápidos no Sul de Minas (83,6% da área já foi colhida), seguido pelo Cerrado (80%). A estimativa de produção é de 7,6 milhões de sacas para seus associados. No ano passado, a colheita atingiu 8,4 milhões de sacas. / Reuters