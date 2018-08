Grupo Abril protocolou ontem (15) um pedido de recuperação judicial, citando dívidas de R$ 1,6 bilhão. O pedido engloba todas as empresas do grupo, incluindo comunicação e distribuição. A ação ajudará na negociação do passivo junto a bancos e fornecedores e garantirá operação, diz a empresa em nota.

Textos / Agências