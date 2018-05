As principais cooperativas de crédito do País projetam crescimento de até 20% neste ano. Com maior apelo digital e aproveitando o gap deixado pela restrição bancária, tendência é de ganho na captação, alta de empréstimos e maior número de cooperados.

O crescimento de dois dígitos no cooperativismo de crédito já vem sendo observado desde 2016 – quando subiu cerca de 24% – e ganha cada vez mais força ante a maior restrição bancária no sistema financeiro.

“Já fizemos uma expansão bastante grande com aqueles que não estão sendo atendidos pelos bancos e vamos crescer ainda mais, principalmente nas carteiras de crédito”, diz o presidente do Sicredi, João Tavares.

Ele explica que o crescimento é puxado não somente pelas taxas mais atrativas oferecidas pelo sistema cooperativo, mas também porque o segmento atinge municípios que os bancos, por opção, não alcançam.

“Só no primeiro trimestre a nossa captação de poupança já subiu 40%, exatamente porque muitas economias regionais não pararam e porque todo o recurso acaba voltando em forma de financiamento. Isso gera um ciclo de desenvolvimento muito mais do que o visto nos bancos, por exemplo”, completa.

A média das taxas de juros cobradas pelas cooperativas de crédito para empréstimo pessoal, por exemplo, gira em torno de 2,4% ao mês (a.m.), enquanto os juros cobrados no sistema financeiro atingem 3,2% a.m..

As taxas anuais em cada uma das instituições, por sua vez, ficam em cerca de 32,9% e 46,7%, respectivamente.

Segundo o presidente da Unicred, Fernando Fagundes, a manutenção da taxa básica de juros (Selic) – feita pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) na semana retrasada –, porém, deve trazer maior foco em eficiência.

“Ainda somos as menores taxas do sistema financeiro, mas com a queda gradual da Selic e seu atual patamar de 6,5%, temos que melhorar a eficiência operacional e reduzir as despesas para continuar crescendo no crédito”, destaca Fagundes.

Apesar das expectativas serem de crescimento entre 15% e 20% para Unicred, Sicredi e Sicoob, no entanto, a lenta recuperação da atividade econômica ainda traz ressalvas às cooperativas.

O Produto Interno Bruto (PIB) do País, por exemplo, que já tinha ficado abaixo do esperado no quatro trimestre do ano passado (0,1% ante 0,4%), já teve suas estimativas revisadas pelos economistas, para estar inferior ao patamar previsto de 1%.

“O primeiro balanço do ano já mostrou crescimento, mas a demanda ainda não está acontecendo como imaginávamos”, pondera o diretor de desenvolvimento e supervisão do Sicoob, Francisco Silvio Reposse Junior, comentando que a expectativa era que, conforme os juros reagissem, a procura por financiamentos também aumentasse.

O movimento, segundo os especialistas, vem bastante puxado pelo crédito rural, que demonstrou certa “resistência” nas instituições nos últimos meses.

“O que aconteceu com os empréstimos rurais é que, como a Selic baixou muito, a diferença em relação aos juros da modalidade ficou muito baixa. Assim, o produtor passou a fazer contas mais complexas para entender o que era mais vantajoso”, esclarece Tavares, do Sicredi.

“Mas a nossa disponibilidade de recursos continua e o crescimento deve vir, apesar de mais cauteloso”, complementa.

Já para Reposse, diretor do Sicoob o “grande problema” do Brasil consiste nas “indefinições que ainda cercam a política e as questões fiscais”, mas reforça que o setor já se prepara para atrair os “projetos engavetados” e melhorar as condições de crédito.

“Agora é o momento para que as intenções de investimento surjam. Os juros já estão bons e estamos atentos e acompanhando para que, na medida que o custo seja reduzido para nós, isso também seja repassado aos associados. Essa tendência continua positiva e esperamos sentir esse aumento na demanda ainda neste ano”, acrescenta Reposse.

Nesse sentido, grande parte do movimento no sistema cooperativo tem sido em prol de inserir novas tecnologias ao setor.

De acordo com os especialistas entrevistados pelo DCI, todos terão plataformas semelhantes às já apresentadas por bancos e fintechs, que servirá para tomada de crédito, programa de milhagens, consulta à saldos de conta corrente e cartão de crédito e também voltada ao gerenciamento financeiro.

Para o Sicredi, por exemplo, a plataforma já será disponibilizada em junho enquanto, para a Unicred, chega em setembro.

“A iniciativa não vem para mudar nossa estratégia, mas para atender a demanda de um público jovem que têm se voltado para o cooperativismo. É um conjunto de produtos em um avanço bem forte para o sistema”, conclui Tavares.