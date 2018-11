O Brasil registrou criação líquida de 57.733 vagas formais de emprego em outubro, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas ouvidos pela agência Reuters, que indicava um número 22% melhor com a abertura de 70.447 postos no mês.

O presidente Michel Temer antecipou os números e comemorou o desempenho do emprego formal no Twitter, dizendo que “isso significa que o Brasil está no rumo certo”. No acumulado de 10 meses do ano, houve criação líquida de 790.579 vagas, informou o Caged. Para o mês, o resultado está abaixo da leitura vista no mesmo período do ano passado, quando foram abertas 76.599 postos de trabalho. Entre os oito setores pesquisados em outubro, seis apresentaram geração líquida de vagas, liderados pelo comércio, com 34.133 postos e serviços, com 28.759 postos. A indústria de transformação vem a seguir, com 28.759 novas carteiras. Na outra ponta, a agropecuária e administração pública fecharam 13.059 e 353 vagas, respectivamente. A nova lei trabalhista criou 4.844 postos de trabalho intermitente e 2.218 empregos em regime de tempo parcial em outubro, sempre considerando o saldo líquido.