Criadores de contas e páginas de notícias falsas no Facebook estão aprendendo com seus erros e se tornando mais difíceis de rastrear e identificar, criando novos desafios para a tarefa de evitar que a plataforma seja usada para desinformação política, dizem especialistas em segurança. Isso ficou claro quando o Facebook tentou determinar quem criou as páginas que, segundo eles, visavam semear discórdia entre eleitores dos EUA antes das eleições parlamentares de novembro. A empresa disse na terça-feira que havia removido 32 páginas e contas falsas do Facebook e Instagram envolvidas no que chamou de “comportamento não autêntico coordenado”.

