Em 2018, 510 mil brasileiros embarcaram em navios de cruzeiros dentro e fora do País, número quase 15% superior ao registrado em 2017. É o que mostra o estudo anual da Cruise Lines International Association (CLIA). Para este ano, a expectativa é que a oferta de leitos chegue a 530 mil.

De acordo com o presidente da entidade, Marco Ferraz, o resultado de 2018 foi bastante positivo, movimento que deve continuar forte na temporada 2019/2020. “Devemos crescer dois dígitos na temporada que acabou em abril, e para a próxima, com um navio a mais na costa brasileira, a oferta vai crescer e deve chegar a 530 mil leitos.”

O levantamento diz respeito a temporada que começa em novembro e segue até abril. Segundo o estudo, o destino mais buscado foi a própria costa brasileira e América do Sul, com 315 mil viajantes, 13% a mais que no período anterior. Outro destaque foi o Caribe ( com 111 mil cruzeiristas e alta de 7%). A Europa foi o terceiro melhor destino, com 49 mil cruzeiristas do Brasil.