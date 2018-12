O comunicado final da reunião de cúpula do G20 defendeu, pela primeira vez, a realização de uma reforma na Organização Mundial do Comércio (OMC). O documento, assinado pelos líderes das 20 maiores economias do mundo, reafirmou a importância do sistema multilateral de comércio, mas reconheceu que seus resultados estavam aquém dos objetivos. "Nós assim apoiamos uma necessária reforma na OMC para melhorar seus funcionamento", diz o texto, sem deixar claro de que forma essas regras poderão ser modificadas. Não há qualquer menção à escalada de medidas protecionistas por parte dos membros do G20, sobretudo à guerra comercial entre Estados Unidos e China.

Textos / Agências