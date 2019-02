A moagem de cana do Centro-Sul deve crescer 1% em 2019/20, diz a Safras. A principal região produtora do País alcançará 570 milhões de toneladas na nova temporada (2019/20), aumento de 1% ante o registrado no ciclo passado, estimou na sexta-feira (22) a consultoria Safras & Mercado, em sua primeira previsão para o novo ano. O crescimento na região, cuja moagem começa oficialmente em abril, é justificado pelas chuvas benéficas de fevereiro e que devem se prolongar por março e abril./Reuters

A Volkswagen está trabalhando para atingir suas metas globais. A montadora alertou os investidores sobre um ano difícil à frente em comunicado que acompanha a divulgação do balanço. A Volkswagen reiterou que quer obter um retorno operacional sobre as vendas de 6,5% a 7,5% para a divisão de carros de passeio. O lucro operacional em 2018 foi de 13,92 bilhões de euros, 0,7% acima do ano anterior. /Reuters

Suzano reporta alta de 2,85% da produção de papel no ano passado. No período, a empresa produziu 1,19 milhão de toneladas, conforme balanço divulgado na sexta-feira (22). A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado alcançou R$ 6,8 bilhões, alta de 47% sobre o ano anterior, informou a empresa. /Agências