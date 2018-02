O governo conseguiu derrubar na sexta-feira na Justiça duas liminares que suspendiam os efeitos da MP 814/2017, que inclui a Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização (PND). Na prática, isso vai permitir a contratação de estudos para iniciar o processo de privatização da companhia. Já estão prontos um decreto presidencial e uma portaria do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) para regulamentar a MP. Eles devem sair nos próximos dias no Diário Oficial. Paralelamente, o governo corre contra o tempo para aprovar o projeto de lei de privatização da companhia, fazer a assembleia de acionistas até o fim de junho e viabilizar a pulverização do capital da empresa em 2018.

Textos / Agências