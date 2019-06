A Gol teve crescimento de 12,5% na demanda total por assentos em maio, enquanto a oferta subiu 5,8%, de acordo com dados prévios de tráfego divulgados pela aérea nesta quarta-feira, resultando em taxa de ocupação de 81,9% ante 77% um ano antes. No mercado doméstico, a empresa diz que a demanda subiu 7% e a oferta apenas 0,5%, garantindo alta de 5 pontos percentuais na ocupação, para 82,9%. Deman-da e oferta no mercado internacional subiram 71,9% e 55,6% respectivamente, com taxa de ocupação 75,3%, alta de 7,1 pontos ante 2018. / Agências