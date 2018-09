Os números da educação brasileira são tão grandes quanto o desafio do próximo presidente da República para impulsionar a educação no país. Para assegurar a melhoria da qualidade, serão necessários investimentos em áreas distintas: garantir um ensino médio mais inclusivo e atrativo, ampliar o acesso e o financiamento ao ensino superior e melhorar a formação de docentes. Entre os principais problemas do ensino médio, o maior gargalo é da educação básica, onde há, atualmente, 48,6 milhões de estudantes de 4 a 17 anos matriculados em 184,1 mil escolas públicas e privadas. Mas cerca de 2,5 milhões não frequentam as salas de aula. Isso significa que as redes pública e privada atendem 96,4% das crianças e adolescentes brasileiros, ante os 48% de 1970.