A Diageo, dona das marcas Johnnie Walker, Smirnoff e da Ypióca, vai investir R$ 100 milhões no Ceará. O anúncio foi feito ontem no lançamento da pedra fundamental do seu novo complexo industrial em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza.

A unidade reunirá a fábrica e o escritório de Ypióca, além de um centro de distribuição, que movimentará o equivalente a metade dos produtos vendidos no país. Para o presidente da Diageo para a região PUB (Paraguai, Uruguai e Brasil), Gregorio Gutiérrez, o anúncio demonstra as apostas do grupo no Brasil. “O novo complexo terá capacidade instalada favorável à expansão da operação e introdução de linhas de outros produtos”. A estimativa é que o complexo seja inaugurado no segundo semestre de 2020. Hoje, as operações da Diageo no Ceará empregam 400 profissionais. /Agências