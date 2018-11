O total de disputas comerciais abertas na Organização Mundial do Comércio (OMC) soma 35, até o momento, uma quantidade recorde nos últimos 16 anos, afirmou nesta terça-feira o diretor-geral da entidade, o brasileiro Roberto Azevêdo. Ele salientou que a escalada de tensões globais, com destaque para guerra entre EUA e China, as duas maiores economias do planeta, contribui para essa situação Em 20 anos, mais de 500 disputas foram resolvidas.