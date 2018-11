O governador eleito por São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou ontem três novos nomes que farão parte de sua gestão. A advogada Lia Porto será a nova Procuradora Geral do Estado, enquanto o economista Filipe Sabará assumirá o cargo de presidente executivo do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Já a primeira-dama Bia Doria será a nova presidente do conselho do Fundo Social.