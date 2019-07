Duratex encerrará opera-ções da unidade de louças em São Leopoldo (RS). Segundo a empresa, o fim não causará impacto na capacidade total de louças, uma vez que os ativos serão redistribuídos entre as unidades de João Pessoa, Cabo de Santo Agostinho, Queimados e Jundiaí. Segundo comunicado os custos envolvidos com o fechamento da unidade serão compensados pela redução dos custos fixos no curto prazo. A Duratex diz que atendimento aos clientes permanecerá inalterado, já que a produção será remanejada entre unidades. / Estadão Conteúdo