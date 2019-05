A saída do poder público das obras de infraestrutura me acende um sinal de alerta, já que este tipo de obra, além de empregar um contingente imenso de mão de obra, é também o caminho para o desenvolvimento social de regiões mais afastadas. Nesse sentido, só depois de uma obra de rodovia, por exemplo, é que outras empresas se instalam no local e há considerável melhora em todo o entorno. O desenvolvimento do Brasil passa pela infraestrutura, e é errado achar que há interesse privado em todo tipo de ativo, inclusive em regiões mais afastadas. O pontapé inicial tem que vir do governo.