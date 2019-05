A EDP Energias do Brasil inform ontem acerto com a CEE Power e Brafer para aquisição da Litoral Sul Transmissora de Energia, que possui linhas de transmissão em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O lote arrematado no negócio, que envolverá investimento total de R$ 407 milhões é composto por duas subestações e 142 quilômetros de extensão de linha.

De acordo com a companhia, que se manifestou por nota, a aquisição realizada no mercado secundário integra-se na estratégia da elétrica de reforçar seu posicionamento no segmento de transmissão, acumulando um investimento de 3,5 bilhões de reais já contratado em 1.439 quilômetros de extensão e seis subestações.

A operação está sujeita à aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica, acrescentou a EDP na nota enviada. /Estadão Conteúdo