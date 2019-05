A Embraer informou na sexta-feira (03) que entregou 11 aviões comerciais no primeiro trimestre de 2019, três aeronaves a menos do que em igual período do ano passado.

A empresa informou que sua carteira de pedidos firmes a entregar, uma medida de receita futura, estava em US$ 16 bilhões em 31 de março, mantendo um ritmo de recuperação após alcançar em outubro do ano passado uma mínima em cinco anos, de US$ 13,6 bilhões.

A Embraer também afirmou no comunicado que entregou 11 jatos executivos no primeiro trimestre de 2019, a mesma quantidade registrada em igual período do ano passado.

Uma vez que complete a separação de sua divisão comercial de aviões, o resultado da companhia ficará mais dependente dessa unidade, que tem registrado prejuízos nos últimos trimestre. /Reuters