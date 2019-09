A safra brasileira de café este ano, cuja colheita está praticamente encerrada, deve atingir 48,99 milhões de sacas de 60 kg beneficiadas, representando queda de 20,5% em comparação com 2018, que foi recorde de 61,66 milhões de sacas.

Os números fazem parte do 3º levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado ontem. Em relação ao 2º levantamento da Conab, de maio, quando a produção foi projetada em 50,92 milhões de Sacas, houve queda de 1,93 milhão de sacas, ou menos 3,8%. Conforme os pesquisadores, a bienalidade negativa (principalmente do café arábica) e as más condições climáticas prejudicaram as lavouras.

De acordo com a pesquisa, os cafezais foram afetados pela incidência de altas temperaturas, ao mesmo tempo em que o ciclo vegetativo se ressentiu da falta de chuvas em um período importante do desenvolvimento da cultura, o que fez com as estimativas de rendimento médio fossem ainda menores.

Quanto à área em produção, os números esperados seguem inferiores aos do ano passado, com diminuição de 2,8% e alcance de 1,8 milhão de hectares. O estudo atribui este fato também à bienalidade negativa, já que os produtores aproveitam este período para realizar tratos culturais nas lavouras e reduzem a área em produção.

A safra de café arábica, que representa cerca de 70% do total, está estimada em 34,47 milhões de sacas, queda de 27,4% em comparação com a safra de 2018 (47,48 milhões de sacas).

Já a safra de café conilon (robusta) deve alcançar 14,52 milhões de sacas, mas com aumento de 2,5% frente ao mesmo período (14,17 milhões de sacas). “Essa projeção se deve, sobretudo, à expectativa de aumento na produção do Espírito Santo, que aumentou área e apresentou maiores estimativas de produtividades médias”, diz a Conab, no boletim.

Em contrapartida, a produção de arábica capixaba (23% do total), terá quebra de 33,6%, para 3,15 milhões de sacas. Com isso a safra total no Espírito Santo deve cair 2%, de 13,74 milhões de sacas em 2018 para 13,47 milhões de sacas este ano.

Maior produtor de café no País, o Estado de Minas Gerais deve colher safra menor este ano de 24,52 milhões de sacas, com redução de 26,5%. “Isso é reflexo da diminuição da área em produção e menor rendimento médio da cultura em todas as áreas produtivas”, informa a estatal.

Os demais Estados produtores, da mesma forma, projetam o efeito negativo do fenômeno da bienalidade, com queda de produção, com exceção de Goiás e Mato Grosso que cresceu 21% e 16%.

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) do Brasil em 2019 foi estimado ontem e R$ 601,9 bilhões, segunda maior marca já registrada pelo País, mas abaixo do previsto no mês anterior, informou o Ministério da Agricultura.

Segundo comunicado da pasta, o valor figura 1,5% acima do VBP de 2018, com R$ 394,8 bilhões correspondentes às lavouras e R$ 207,2 bilhões à pecuária. Até o mês passado, a projeção para o VBP deste ano era de R$ 603,4 bilhões.

Nas lavouras, o ministério destaca altas nos resultados de algodão e milho, prevendo altas de 14,5% para a fibra e de 22,5% para o grão, recordes para ambos. Principal produto de exportação do Brasil, a soja tem previsão de resultado 12,6% menor que o de 2018. Café (-24,7%) e cana-de-açúcar (-8,9%) também registram baixas, todos afetados por "preços e quantidades".