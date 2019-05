Os preços internacionais do café devem seguir com viés de baixa na safra 2019/20 em função da ampla oferta em relação à demanda. Queda na produção global não deverá ser suficiente para reduzir o estoque excedente.

“Há uma desvalorização do preço do café desde dezembro, em meio a um sentimento de ampla oferta. O estoque global está alto e a próxima safra dos principais países produtores deverá ser positiva novamente”, explicou o analista de inteligência de mercado da FC Stone, Fernando Maximiliano, em evento nesta quarta-feira (29), em São Paulo.

De acordo com dados da Organização Internacional do Café (OIC) desde janeiro os preços têm permanecido abaixo do US$ 1 por libra-peso, os menores patamares desde 2013. “O estoque final da safra atual será de 37,1 milhões de sacas e sua formação avança mais que o uso”, aponta Maximiliano.

Contribui para a tendência baixista de preços o aumento da produtividade dos grandes países produtores. Após a produção recorde de 63 milhões de sacas de 60 quilos no período de julho de 2018 a julho de 2019, o Brasil deverá ter mais um ano de boa safra. “Mesmo sendo um ano de bienalidade negativa, será um volume muito expressivo, previsto para cerca de 54 milhões de sacas”, destaca o analista.

O Vietnã, segundo maior produtor, deve ter crescimento na safra e totalizar cerca de 30 milhões de sacas. “O governo colocou em prática nos últimos dez anos um programa de agrícola que trouxe um incremento de produtividade”, assinala Maximiliano.

Ele conta que na Colômbia, as quedas de preços têm provocado problemas para os produtores. “Os preços não estão favoráveis no Brasil, mas não é tão grave quanto na Colômbia, onde o valor da saca não está cobrindo a produção”. Maximiliano explana que o país sul-americano tem investido na renovação de seu parque cafeeiro, que sofreu problemas com pragas nos últimos anos, e tem expectativa de aumentar a produtividade.

Em meio a esse cenário de aumento de oferta, a demanda se mantém relativamente estável. Nos últimos cinco anos, o consumo cresceu 2,3% na América do Norte, 1,1% na Europa e 2,1% na América Latina.

O analista de bebidas da Euromonitor International, Matthew Barry, demonstrou que nos EUA e na Europa o volume de vendas permanece estável, mas o gasto médio tem aumentado. “A tendência de crescimento do consumo é por meio do produto premium.”

O mercado que demonstra maior potencial é o asiático, especialmente a China. “Ásia e Oceania tiveram um incremento de 4,5% na demanda nos últimos cinco anos. Na China, esse aumento é de 13,9%”, conta Maximiliano.

Ele explica que o país asiático tem passado por mudanças de hábitos, substituindo o chá pelo café. “O consumo per capita do chinês ainda é baixo. Se atingir um patamar razoável, acaba com o excedente de oferta mundial.”

Durante evento organizado pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), a secretária-executiva de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gabriela Chiste, destacou como grande desafio para o setor cafeeiro entender a demanda do consumidor. “É preciso que a cadeia tenha mais agregação de valor. Temos que entender quais são os gargalos e atrair investimentos.”

O presidente do Grupo 3 Corações, Pedro Lima, disse entender que o consumidor tem buscado por maior qualidade. “O mercado ainda está focado nos cafés tradicionais, mas há bastante procura por produtos especiais. O preço está muito baixo e o consumidor tem se beneficiado.”

No mesmo evento, o presidente do Cecafé, Nelson Carvalhaes, declarou que a entidade apoia ações do governo que tragam desenvolvimento ao País. “Apoiamos a reforma da Previdência para que o Brasil possa voltar a prosperar e destravar investimentos.”