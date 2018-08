Os Estados Unidos e o México concordaram nesta segunda-feira em reformular o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês), pressionando o Canadá a concordar com os novos termos sobre o comércio de automóveis e outras questões para continuar no pacto.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, disseram que as negociações com o Canadá começarão imediatamente, embora Trump tenha ameaçado impor tarifas sobre carros produzidos no Canadá se não for possível chegar a um acordo entre as três nações. “Eu acho que com o Canadá, francamente, o mais fácil que podemos fazer é tarifar os carros dele que chegam. É uma quantia tremenda de dinheiro e é uma negociação muito simples. Isso pode terminar em um dia e nós receberemos um monte de dinheiro no dia seguinte”, diz Trump. As negociações entre os três parceiros comerciais se arrastaram por mais de um ano e repetidas ameaças de Trump de que ele abandonaria o acordo de 1994 perturbaram os mercados financeiros, pressionando o peso mexicano e o dólar canadense. As discussões entre México e EUA se concentraram na elaboração de regras para a indústria automotiva, que Trump colocou no centro de seus esforços para retrabalhar o pacto que descreveu repetidamente como “um desastre” para trabalhadores norte-americanos. O Canadá continuará a negociar, mas só assinará um acordo que seja bom para o país, diz o porta-voz, Chrystia Freeland.