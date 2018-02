Com uma diversidade cada vez maior do público nos últimos quatro anos, graças ao crescimento da popularidade dos ‘bloquinhos’ de rua, o Carnaval da cidade de São Paulo tem tudo para se tornar uma das principais opções do folião. O desafio agora é consolidar o produto para conseguir competir com tradicionais destinos, como Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA).

Apesar de ser um destino de negócios, a capital paulista já conseguiu emplacar no calendário de lazer, eventos como a etapa brasileira da Fórmula 1 e a Parada do orgulho LGBT, quando os hotéis atingem taxa de ocupação média de 85% e de 65%, respectivamente. “Na Fórmula 1, muitos hotéis chegam a ficar com 100% de ocupação e ainda sobra para locais próximos como Guarulhos e São Bernardo”, diz o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do estado de São Paulo (ABIH-SP), Bruno Omori.

Segundo ele, o crescimento do Carnaval de rua abriu espaço para que a cidade consiga acrescentar ao seu calendário de lazer mais um evento de grande magnitude, que vá além do sambódromo. Na hotelaria, por exemplo, o executivo comenta que a maior parte dos frequentadores do sambódromo preferem hotéis de quatro ou cinco estrelas, enquanto os que escolhem o carnaval de rua costumam beneficiar a hotelaria econômica e super-econômica. “Os dois produtos ajudam a cidade a se consolidar como um destino de carnaval. Se isso se manter, daqui a três ou quatro anos, podemos ver turistas de todo o País optando pela cidade”, afirma.

Segundo ele, ainda é cedo dizer que o produto está consolidado. “Está sendo formatado. As pessoas ainda não sentem confiança em escolher o destino”, comenta. Na opinião dele, existe um trabalho a ser feito, tanto pelas hoteleiras quanto pelo governo municipal. “Na hotelaria podemos fazer descontos, que sempre são um bom chamariz e no caso da prefeitura é importante que mantenha o compromisso de que haverá a programação”, coloca ao citar que outras metrópoles de negócios como Paris, Tokio e Nova York já passaram por esse processo e hoje, o turismo de lazer é um produto de prateleira das agências de turismo. “Hoje, os pacotes de carnaval para São Paulo só têm a opção de sambódromo”, destaca. A projeção é que a hotelaria chegue a uma média de 45% de ocupação. Em 2017 foi de 41%.

Mesmo em processo de consolidação, o destino despontou em terceiro lugar entre os destinos mais reservados pelos brasileiros na plataforma Airbnb. A expectativa da empresa é que a renda dos anfitriões some R$ 32 milhões entre a capital paulistana e carioca.

Apesar dos desafios, o presidente da ABIH-SP, comenta que a cidade tem uma maior facilidade de consolidar o produto que outras que também passam por essa mudança no perfil do Carnaval. “A cidade tem infraestrutura, agenda cultural completa e muita opção gastronômica. O que precisa é de melhor integração entre o trade turístico e os órgãos públicos”, completa.

“A gestão municipal precisa aumentar a conversa. Parece que o Carnaval é só da área de eventos, mas de última hora aciona a segurança pública, os transportes. Falta uma leitura conjunta dos envolvidos. Isso pode diminuir as ocorrências”, acrescenta a presidente do Conselho de Turismo da FecomercioSP, Mariana Aldrigui. De acordo com ela, a projeção é que o movimento na cidade mantenha o crescimento orgânico esperado e ainda seja influenciado pelo o aumento da violência no Rio de Janeiro – que deslocou turistas para São Paulo – e o custo da viagem. Pesquisa recente da ferramenta Kayak mostrou que a cidade teve o preço médio mais barato (R$ 415) para o período de Carnaval. Outras cidades procuradas na data como Recife, Olinda e Salvador tiveram médias acima de R$ 990.

“No momento em que a iniciativa privada e pública olharem como uma grande oportunidade, teremos uma grande marca da festa”, coloca. Um ponto que exige atenção, para ela, é a pouca participação do turista estrangeiro. “Para este ano não se espera nem 5% de turistas estrangeiros e mesmo que a maioria entre por São Paulo (SP), eles não vêm para o Carnaval da cidade. O produto ainda é mais do Rio de Janeiro e Salvador”, complementa.

Mesmo do ponto de vista dos brasileiros, ela destaca que o Carnaval de rua da cidade ainda é muito movimentado por residentes ou visitantes que têm alguma relação com o local, como amigos ou familiares. “Lembrando que o perfil do folião é jovem e tem uma renda menor, então o gasto no Carnaval também diminui o movimento em outras áreas como entretenimento [cinema]. Há um movimento financeiro alto, mas poderia ser melhor”, explica. Para ela, aproveitar a oportunidade na época é muito importante em um ano de retomada, em que a informalidade ainda é grande.

Na área de publicidade, o fundador do Coletivo Pipoca, Rogério Oliveira, aponta que o carnaval de rua tem sido uma forma das marcas realizarem uma interação diferente com o consumidor. “Menos ativação e mais ativismo. Falamos de ações que sejam relevantes para o folião e não sejam uma presença intrusiva e excessivamente comercial, seja com um projeto de hidratação ou de cuidados para diminuir ocorrências”, explica.

De acordo com ele, a iniciativa ainda está em estágio inicial e pode ser mais explorado. “As marcas mais facilmente associadas ao evento como as de cerveja e preservativos, obviamente já perceberam isso, mas ainda estamos começando a ver um movimento de marcas e empresas ligadas a outras indústrias. A oportunidade é ampla. É uma oportunidade de união com o folião nesse momento de catarse emocional”, diz. Por isso, Oliveira destaca que pequenos blocos têm mais dificuldade em conseguir patrocínios. Uma questão que pode ajudar na organização dos eventos é discutir o tema cada vez mais cedo com o poder público. “Temos que discutir o Carnaval de 2019 a partir de março”, alerta.

Hoje, entre as atividades do coletivo estão produção, gestão de blocos, intermediação entre marcas e blocos menores e posicionamento das marcas durante o evento. Em 2018, o coletivo apoia mais de 50 blocos no Rio de Janeiro e São Paulo.