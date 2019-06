A queda das exportações de máquinas e equipamentos em maio se deu de forma generalizada. Mas alguns setores pesaram mais para a baixa dos embarques em 6,1% no mês, informou nesta terça-feira (25) a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Houve queda de 26,7% nos componentes para indústria de bens de capital, como válvulas e geradores. As exportações de infraestrutura e indústria de base recuaram 3% em maio e os embarques de máquinas para a indústria de transformação, 2,6%.

As exportações em maio tiveram melhor desempenho nos EUA, cuja representati-vidade no setor subiu 8,2 pontos percentuais entre compradores. De acordo com a Abimaq, houve melhora também nas vendas para alguns países latinos, como México, Peru e Colômbia. O problema continua sendo a Argentina, com vendas bem fracas. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) recuou 0,1% em maio ante abril com uso da capacidade em apenas 75%. Ou seja, 25% da indústria encontra-se ociosa. / Estadão Conteúdo