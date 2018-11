O impacto econômico do feriado prolongado da Proclamação da República no setor de Viagens e Turismo no Brasil será de aproximadamente R$ 3,8 bilhões, com a realização de 1,85 milhão de viagens pelos destinos brasileiros nos quatro dias, de acordo com o Ministério do Turismo. Segundo a pasta, os sete feriadões de 2018 vão gerar 13,9 milhões de viagens e impacto de R$ 28,8 bilhões na economia. O cálculo não inclui a Semana Santa e o Carnaval, por já serem prolongados.