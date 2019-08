O fluxo total de veículos pelas estradas pedagiadas do País caiu 0,1% em julho em relação a junho, descontados os efeitos sazonais.

Na mesma base de comparação, o fluxo de veículos leves pelas estradas caiu 1,5%. Já as passagens dos pesados (caminhões e ônibus) pelas praças de pedágios ficaram 2,1% maiores em julho. É o que mostra o Índice de Atividade da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (Índice ABCR), calculado em parceria com a Tendências Consultoria Integrada. "Após dois meses de resultados interanuais afetados pelo efeito greve dos caminhoneiros, o fluxo indicou em julho retorno ao padrão habitual", diz a analista da Tendências Consultoria, Thiago Xavier. De acordo ele, a alta moderada do fluxo refletiu o mês com ganho de um dia útil no comparativo com o ano passado (23 x 22). /Agências